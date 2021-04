Dakloze die vuurtje maakt in Kaapstad, steekt Tafelberg in brand

Een grote brand in de toeristische hoofdstad van Zuid-Afrika, Kaapstad, heeft grote delen van de beroemde Tafelberg getroffen. De hellingen van de wijk Newlands staan in lichterlaaie. Onder meer het populaire Rhodes Memorial Restaurant en de historische bibliotheek zijn uitgebrand. De brand zou veroorzaakt zijn door een dakloze die een vuurtje aan het maken was. De hevige wind deed de rest.