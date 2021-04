“Het is een fotofinish, Wout”: zo kreeg Van Aert te horen dat hij Amstel had gewonnen

Over de finish van de Amstel Gold Race 2021 zal nog lang gesproken worden. Tien minuten lang wist Wout van Aert niet of hij Tom Pidcock verslagen had, tot uit de finishfoto bleek dat onze landgenoot met een miniem verschil had gewonnen en uitgeroepen werd tot winnaar. In de volgwagen van Jumbo-Visma was de spanning van de gezichten af te lezen. Gelukkig kreeg Van Aert, in een tentje aan de zijde van ploegmakker Primoz Roglic, goed nieuws te horen.