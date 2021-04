Zo gevaarlijk kan een loopband zijn: filmpje toont hoe jongen onder machine terechtkomt

Zo gevaarlijk kan gebruik van loopband in buurt van kleine kinderen zijn: filmpje toont hoe jongen onder machine terechtkomt — © U.S. Consumer Product Safety Commission

De U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) heeft een schokkend filmpje gedeeld omtrent de populaire Tread+ loopbanden van het fitnessbedrijf Peloton. Op de beelden is te zien hoe een spelend jongetje met zijn hoofd onder de machine terechtkomt en met veel geluk ontsnapt aan zware verwondingen. De CPSC wil aan de hand van de beelden gezinnen met kinderen waarschuwen om de machines niet meer te gebruiken.

Het is verre van het enige incident met de loopbanden van Peloton. De CPSC heeft weet van 39 verschillende incidenten, waarbij ook één dode viel. Eén van die ongevallen zou gebeurd zijn toen de machine werd gebruikt door een ouder. “Een waarschuwing van deze aard is gerechtvaardigd”, aldus Joe Martyak, woordvoerder van de CPSC.

Peloton spreekt ondertussen van een “onnauwkeurige en misleidende” waarschuwing. In een statement meldt het bedrijf dat er geen reden is voor gebruikers om niet gebruik te maken van de machines. “Hoewel Peloton weet dat de Tread+ veilig is mits die volgens de veiligheidsinstructies wordt gebruikt, zijn we vastbesloten om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om leden verder te informeren over de mogelijke risico’s”, klinkt het nog.

