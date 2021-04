Zou hij toch niet stiekem gehoopt hebben voortaan gewoon rustig in zijn sofa te kunnen genieten van het voetbal? Zijn glimlach verraadde iets, maar het competitiebeest in Steven ­Defour stelt zijn ­voetbalpensioen maar wat graag even uit. “Het zou prachtig zijn om KV Mechelen te geven wat hen vorig seizoen werd afgepakt: Europees voetbal”, dixit Defour.