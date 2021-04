In de nacht van zondag op maandag is een zware woningbrand uitgebroken in de Passerstraat in Anderlecht. Daarbij zijn 24 mensen gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis, zo meldt de Brusselse brandweer. Bij die 24 gewonden zijn ook 4 brandweerlui en 3 van de 24 gewonden zijn zwaargewond of zwaar geïntoxiceerd.