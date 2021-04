Er is maandagochtend lichte hinder voor het busverkeer in Limburg, zo bevestigt De Lijn. Een aangekondigde busstaking in de provincie werd zondag in extremis afgewend na overleg tussen directie en vakbonden, maar niet alle chauffeurs konden tijdig worden verwittigd. Een tiental chauffeurs van de vroege ochtendshift is maandag niet aan het werk gegaan.