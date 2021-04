Een maand geleden geloofde niemand nog in de PO1-kansen van Anderlecht. Het antwoord van Vincent Kompany volgde op het veld. Paars-wit pakte alsnog twaalf op twaalf en duikt zelfs als derde de Champions’ play-offs in. Meer nog, als Genk komend weekend de beker wint, is RSCA dan al zeker van Europees voetbal.