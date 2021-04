Het voorjaar van Wout van Aert in cijfers. Formidabele cijfers. Veertien koersdagen, goed voor 2.721 wedstrijdkilometers die in totaal 2.446 UCI-punten opleverden. De Kempenaar stond slechts vijfmaal niet op het podium. Wanneer dat wel het geval was, mocht hij viermaal de hoogste trede bevolken. Dat zijn cijfers waarmee je kan thuiskomen. En toch…