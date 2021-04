Nieuwe beelden moeten Johnny Depp vrijpleiten van huiselijk geweld

De rechtszaak tegen het Britse boulevardblad The Sun verloor hij, maar Johnny Depp (57) is zijn strijdlust niet kwijt. De acteur zet alles op alles in de rechtszaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard (34).

Zij beschuldigt hem van huiselijk geweld. Daar sproot ook de rechtszaak tegen The Sun uit voort, nadat het blad hem “wife beater” noemde. Het etiket dat op Depps hoofd plakt, kostte hem onder andere de rol van slechterik Grindelwald in de Fantastic beasts-films.

Depp meent te kunnen bewijzen dat zijn ex-vrouw liegt. Op nooit eerder geziene videobeelden uit 2016 is te zien hoe twee agenten het appartement van Depp en Heard komen controleren, nadat die laatste aan vrienden had verteld dat Depp alles kort en klein had geslagen. De agenten vinden echter geen sporen van geweld of materiële schade. Het bewijs van Depps onschuld, volgens diens advocaten. Wanneer de definitieve uitspraak valt, valt nog af te wachten. (dewo)