Afvaller ‘De mol’ moet nog altijd bekomen van exit: “Ik kon gewoon niets doen”

Na vijf afleveringen zit De mol erop voor Samina. Haar laatste opdrachten zal ze niet snel vergeten: ze moest een roze dirndl aantrekken voor een videoclip en belandde tijdens een helse race tegen de klok meermaals in het water van de Schliersee. Maar ze kreeg ook haar echtgenoot op bezoek. En misschien was dat net wat haar nekte. “Ik werd eventjes uit het spel getrokken en dat was een heel raar gevoel.”