Lanaken

De Vlaamse regering heeft geld vrij gemaakt voor extra plaatsen voor kinderopvang, met name voor de groepsopvang van baby’s en peuters. Deze nieuwe plaatsen zijn inkomensgerelateerd. Dit wil zeggen dat de ouders een tarief aan de kinderopvang betalen naargelang hun inkomen. Kinderdagverblijf ’t Blommeke in Lanaken komt in aanmerking voor een uitbreiding met 7 extra plaatsen.