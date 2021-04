KV Oostende blijft steken op gevleid puntje tegen Cercle en kon Anderlecht nooit doen bibberen

Anderlecht heeft geen seconde moeten bibberen: een flets KV Oostende strand na 34 speeldagen op z’n limiet en de vijfde plaats. Cercle gaf in extremis nog de zege uit handen aan zee (1-1) en trekt met een puntje op vakantie. Als Oostende straks geen mal figuur wil slaan in de Europe play-offs, moet het zich twee weken fysiek en mentaal herbronnen. Want het bobijntje is fysiek en mentaal eventjes helemaal op.