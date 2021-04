AA Gent vernedert Zulte met vooroorlogse 2-7-overwinning en plaatst zich voor Europe play-offs

KAA Gent heeft zich in stijl geplaatst voor de Europe play-off. Het gaf Zulte Waregem in een rechtstreeks duel om het laatste plekje in de top acht een pandoering: 2-7! Na de eerste helft stond het al 0-3 na twee goals van Castro-Montes en eentje van Yaraemchuk. Ngadeu, Odjidja, De Bruyn en Yaremchuk duwden in de tweede helft het mes nog wat dieper in de wonde, goals van Bruno en Pletinckx ten spijt. Dankzij de overwinning sluiten de Buffalo’s het reguliere seizoen af op een zevende plaats.