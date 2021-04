Waasland-Beveren is voorlopig ontsnapt aan de degradatie. Het ging met 1-2 winnen bij OHL, met dank aan twee doelpunten van Louis Verstraete. Voor de Leuvenaars, die een kruis mogen maken over de play-offs, is het seizoen na die thuisnederlaag afgelopen. De Waaslanders maken zich op voor barrageduels tegen 1B-club Seraing voor het behoud.