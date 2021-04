KV Mechelen bekroont seizoen met Europe play-offs, einde in mineur voor KV Kortrijk

Van randje degradatieplaats medio december over flirten met de top vier medio februari om op de slotspeeldag een stek in de Europe play-offs – de vroegere PO2 – binnen te halen. Deze voetbaljaargang was een ware rollercoaster voor Malinwa die finaal dan toch beloond werd met zes extra wedstrijden. Een mooie en verdiende kers op de taart voor KV Mechelen. Met zijn zwaarste nederlaag (1-4) eindigt KV Kortrijk zijn seizoen op een troosteloze veertiende plaats.