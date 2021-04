Molenberghs: "Heropening scholen berekend risico"

De heropening van de scholen morgen na een paaspauze van drie weken is een berekend risico. In verhouding tot het aantal inwoners kampt Limburg met het hoogste aantal besmettingen in Vlaanderen. Dat zegt professor Biostatistiek aan de UHasselt Geert Molenberghs. We moeten dus erg waakzaam zijn en de situatie op de voet volgen. Dat Maasmechelen de scholen nog niet opent, omdat de cijfers daar bloedrood kleuren, is logisch, zegt de professor. Dat is de aanpak die de experts wensen: lokaal ingrijpen en contactonderwijs schrappen eventueel zelfs op klasniveau.