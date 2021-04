Prijzenkast van LVL blijft leeg, Asterix Avo pakt veertiende landstitel in vrouwenvolley

De prijzenkast van LVL blijft voorlopig nog even leeg. Ook in zijn tweede seizoen moet de Limburgse fusieclub vrede nemen met de titel van vicekampioen. Tegen Asterix Avo was gisteren in de play-off-finale geen kruid gewassen. Al haalde LVL nooit het niveau van een paar dagen eerder in Gent. Bijzonder jammer, maar de toekomst oogt rooskleurig.

Julien van de Vyver wond er na de prijsuitreiking geen doekjes om: zijn team werd op alle fronten overklast. “Vanaf de eerste ballen was duidelijk dat er voor ons niets te rapen viel. We wisten natuurlijk dat Asterix een moordende opslagdruk zou produceren, maar weten is niet genoeg. Je moet er ook iets tegenover zetten. Dat hebben wij niet gedaan. Receptioneel zijn we onderuit gegaan. Maar ik feliciteer Asterix: ze waren echt goed. Het is een goed uitgebalanceerd team dat altijd de juiste oplossingen vindt. Het is hun verdienste dat wij vandaag zo matig voor de dag kwamen. Ik ga balen van deze nederlaag, maar langs de andere kant ben ik zeer tevreden dat we de finale halen. Voor het tweede seizoen op rij vicekampioen worden is een mooie balans voor een club die 2 jaar geleden pas het levenslicht zag.”

Daar slaat de Kruibekenaar de nagel op de kop. In februari 2019 bundelden As-manager Jo Santermans en Datovoc-manager Pieter Walbers de krachten. Ladies Volley Limburg werd boven het doopvont gehouden. “Waarom mekaar blijven concurreren als we samen het Limburgse damesvolleybal naar nieuwe hoogtes kunnen brengen” was het motto. Twee seizoen later blijkt de fusie een meesterzet. LVL groeide op korte tijd uit tot een topclub. Julien van de Vyver en zijn staf hebben straf werk geleverd. Gevoelig meer trainingsuren, krachttraining, voedingsadvies,... LVL ademt topsport. De spectaculaire vorderingen die sommige speelsters op fysiek, technisch en tactisch vlak hebben gemaakt is spectaculair. Sofie Hawinkel en Helana Gilson bijvoorbeeld, die met resp. Tongeren en As de middenmoot maar niet konden ontvluchten, ontpopten zich bij LVL tot hoog aangeschreven aanvalsters met nog veel groeimarge. Zo kwam Gilson twee jaar geleden bij As amper uit de huppelhoek. Volgende week begint zijn aan haar eerste avontuur bij de Yellow Tigers.

Ook organisatorisch lijkt het plaatje in Genk te kloppen. De verstandhouding in de bestuurskamer is opperbest en de Academy voor de jeugd is een schot in de roos. Want de jeugd is en blijft de toekomst van LVL. Met de Academy wil de club een opleiding aanbieden die Limburgse toptalenten uit de klauwen van de volleybalschool in Vilvoorde kan houden. Niemand die eraan twijfelt dat Julien van de Vyver de geknipte man is om daarvoor te zorgen. “In volleybal kan je heel snel speelsters naar een hoog niveau brengen”, besluit van de Vyver. “Een jeugdspeelster heeft maar twee dingen nodig: talent en de wil om beter te worden. Als dat voorhanden is kunnen wij een meisje naar de top brengen.”

Sets: 25-16, 25-18, 25-15.

Asterix Avo: Janssens 12, Van Avermaet 11, van de Vyver 1, Ruysschaert 5, Stragier 17, D’Hondt. Libero: Rampelberg.

LVL: Bröring 2, Overwater 4, Gilson 9, Gillis 3, Hawinkel 13, Krenicky 2. Libero: Lambrix. Kwamen in: Krenicka, C. Humblet 1.

