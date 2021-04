Een automobiliste (29) uit Oudsbergen reed haar wagen zaterdag om 15.40 uur in de gracht van de Kinrooiersteenweg in Neeroeteren. Ze kon zelf uit de auto en het beekje klauteren. De vrouw legde vervolgens een positieve ademtest af en is haar rijbewijs voor twee weken kwijt. De hulpdiensten brachten haar ter controle over naar het ziekenhuis. De auto werd getakeld. ppn