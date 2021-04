149 km/uur op de Steenweg in Lanaken

De politie controleerde zaterdag het verkeer op Tournebride en in de Bessemerstraat in Lanaken en de Rijksweg in Maasmechelen. Het ging om een SLim-actie met bijstand van de douane. Twee mensen bliezen ‘alarm’ en er werden vier positieve speekseltesten afgenomen. De douane noteerde twee openstaande boetes van 609 en 42 euro.

Vrijdagavond controleerde dezelfde zone op snelheid. De flits stond op de Ringlaan en Rijksweg in Maasmechelen en op de Steenweg in Lanaken. Er werden in totaal 246 overtredingen genoteerd op 1.046 passanten. De hoogst gemeten snelheid op de drie locaties waren respectievelijk 116 km/uur, 140 km/uur en 149 km/uur. ppn