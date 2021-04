Toma Nikiforov klopt nummer één van de wereld en kroont zich tot Europees kampioen judo (-100kg)

Toma Nikiforov heeft zondag in de klasse tot 100kg goud veroverd op het EK judo in de Portugese hoofdstad Lissabon. In de finale haalde hij het met ippon van de Georgische nummer één van de wereld Varlam Liparteliani.

Drie jaar nadat hij in Tel Aviv een eerste Europese titel veroverde bij de -100 kg, deed Toma Nikiforov dat in Lissabon nog een keer over. Met een fenomenale counter scoorde hij een ippon in de finale tegen vice-olympisch kampioen Varlam Liparteliani.

Toma Nikiforov (IJF 20) had maar de helft van de tijd nodig om Liparteliani naar de tweede plaats te verwijzen. Toen de Georgiër een aanval wilde inzetten, nam onze landgenoot perfect over en kon zo de winnende ippon scoren en zijn tweede Europese titel op het palmares bijschrijven.

Nochtans lagen de statistieken niet goed voor Toma Nikiforov. In de twee vorige kampen tegen Liparteliani verloor hij telkens. Op het EK 2017 in Warschau verloor hij de 16de finales tegen de Georgiër en in 2018 overkwam hem hetzelfde in de halve finale van de Grand Slam van Düsseldorf.

Het is de vierde EK-medaille voor de 28-jarige Brusselaar nadat hij op de European Games 2015 in Bakoe brons veroverde; een jaar later op het EK in Kazan goed was voor zilver en in 2018 in Tel Aviv zijn eerste EK-goud veroverde.

Voor de Belgische delegatie is het de tweede medaille in Lissabon, na het zilver voor Matthias Casse (-81 kg) van zaterdag.