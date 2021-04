Wout van Aert wel degelijk winnaar van de Amstel Gold Race: “Ik durf het niet te geloven maar ze zeggen van wel”

Wout van Aert heeft na een absolute millimetersprint de Amstel Gold Race gewonnen. Het was zo nipt dat Van Aert zelfs op de stoel voor het interview met de winnaar nog niet durfde geloven dat hij vandaag de beste was.

“Ik durf het niet te geloven maar ze zeggen van wel”, zei Van Aert al voor het interview na afloop goed en wel begonnen was. “Het was zo nipt. Ik vernam slechts twee minuten geleden van de jury dat ik gewonnen heb. Normaal is een lange sprint in mijn voordeel, maar ik begon vandaag uit de slechts mogelijke positie. Blijkbaar was het toch net genoeg om te winnen.”

“Voor de finale haalden Primoz (Roglic, red.) en Jonas (Vingegaard, red.) heel wat aanvallen terug. Uiteindelijk had Primoz nog een mechanisch defect op de Cauberg. Toen wist ik al wel dat ik een goeie kans maakte op de overwinning”.

Van Aert heeft met ook nog winst in Gent-Wevelgem en verder heel wat ereplaatsen een mooi voorjaar achter de rug. “Ik won een paar mooie koersen en was verder in iedere koers goed”, vatte hij kort de voorbije weken samen.