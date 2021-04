Max Verstappen wint chaotische F1-race in Imola, Hamilton na tijdje in grindbak alsnog tweede

Max Verstappen heeft met overmacht de Grote Prijs van Emilia-Romagna gewonnen. De race op het circuit van Imola werd een spektakelstuk nadat het voor de start geregend had. Verstappen bleef het koelst en won overtuigend. Lewis Hamilton stond halverwege de race een tijdlang stil in de grindbak, maar werd na een rode vlag en een inhaalrace toch nog tweede. Lando Norris mocht voor McLaren als derde man mee het podium op.

14 jaar lang had de Formule 1 het circuit van Imola niet bezocht toen er eind vorig seizoen door de coronapandemie opnieuw een race gepland werd. Die werd toen met overmacht gewonnen door Lewis Hamilton. En zie: omdat er ook dit seizoen al enkele Grote Prijzen sneuvelden of uitgesteld werden door het virus, stond er plots voor de tweede keer in minder dan zes maanden een Grote Prijs van Emilia-Romagna op het programma in Imola.

Wereldkampioen Hamilton won drie weken geleden de eerste race in Bahrein en zette op zaterdag een eerste stap richting een tweede opeenvolgende zege. De Brit slaagde er heel nipt in om de beide Red Bulls van Sergio Pérez en Max Verstappen de pole position af te snoepen. Dat beloofde voor de race.

Start op natte baan

De neutrale fan kon alvast likkebaardend in de zetel aanschuiven, want de race zou onder natte omstandigheden starten nadat het circuit van Imola kort na de middag wat regenbuien te verwerken kreeg. En al snel bleek hoe verraderlijk de baan erbij lag, want in de opwarmronde gleed Charles Leclerc in zijn rode Ferrari even naast de baan.

Verstappen had werk aan de winkel nadat hij pas op de derde plek mocht starten, maar de Nederlander maakte zijn ietwat tegenvallende kwalificatie meteen goed. Verstappen kwam het beste weg van de top drie. Lewis Hamilton liet te veel ruimte aan de binnenkant en zag de Red Bull binnendoor komen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De wereldkampioen probeerde zijn Mercedes nog aan de buitenkant van bocht 1 te laten staan, maar Verstappen sloot de deur en nam resoluut de leiding. Hamilton werd daarbij even over de gele boordstenen gelanceerd en beschadigde zijn voorvleugel, maar de Brit behield wel de tweede plek. Achter de twee kemphanen verliep alles merkwaardig goed. Tot Nicholas Latifi na enkele bochten spinde.

De Canadees kon zijn weg vervolgen, maar enkele honderden meters verderop was Latifi’s race toch ten einde na een ongelukkige botsing met rookie Nikita Mazepin (Haas). De rode safety car mocht voor de eerste keer de baan op. De neutralisatie werd nog wat verlengd nadat Mick Schumacher de controle over zijn Haas verloor op het rechte stuk. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael kon zonder neus toch verder.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na enkele rondes werd de race verder gezet. Verstappen en Hamilton snelden meteen weg van de rest van het pak, dat tot jolijt van de Italiaanse fans thuis geleid werd door Charles Leclerc. Sergio Pérez volgde op plek vier, maar de Mexicaan kreeg 10 seconden tijdstraf opgelegd. Pérez was tijdens de safety car immers van de baan gegleden en had daarna zijn twee verloren posities weer teruggenomen, iets dat niet toegelaten is terwijl de safety car op de baan is. En een probleem met zijn stuurtje maakte de opdracht er niet makkelijker op.

Overstap naar droogweerbanden

Na de herstart raakte het veld gespreid. Verstappen reed weg van Hamilton, die op zijn beurt met rasse schreden wegknalde van Leclerc, die op zijn beurt makkelijk de derde plek behield. In het midden- en achterveld werd er wel wat gebakkeleid en Pierre Gasly, nochtans knap als zesde gestart, viel als een steen door het veld nadat hij als één van de weinigen op de zogenaamde full wets was vertrokken. De baan bleek niet nat genoeg om dat rubber goed te laten werken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Intussen bleef het circuit steeds verder opdrogen: het was afwachten wie als eerste de gok zou wagen om naar droogweerbanden te wisselen. Sebastian Vettel, toch al achterin verzeild met zijn Aston Martin, probeerde het dan maar in ronde 21. Dat bleek te vroeg. Enkele minuten later bleek de baan wel klaar voor slicks. In ronde 27 kwam Verstappen, die op zijn versleten intermediatebanden fors tijd verloor op Hamilton, als één van de eersten naar binnen voor de slicks.

Hamilton glijdt de grindbak in, race stilgelegd

Een ronde later kwam ook Hamilton droogweerbanden halen, maar de leiding overnemen, dat lukte niet: Verstappen kwam weer op de eerste plaats terecht. Beide heren kwamen nadien in verkeer terecht. De tragere wagens op een ronde zetten bleek op de halfnatte baan een serieuze opgave. Hamilton liet zich bij het inhalen van George Russell in bocht 7 verrassen: de wereldkampioen kwam op het natte gedeelte terecht en gleed hulpeloos de grindbak in.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Als bij wonder kon Hamilton zich nog achterwaarts uit het grind rijden, maar het kostte de meest succesvolle F1-rijder aller tijden wel een pak tijd én posities. Hamilton kreeg echter een reddingslijn toegeworpen. George Russell (Williams) miskeek zich bij het inhalen van Valtteri Bottas en raakte met zijn achterwiel het natte gras. Russell verloor de controle over zijn wagen en nam de Mercedes van Bottas mee de bandenmuur in.

Beide piloten bleven gelukkig ongedeerd. Door de harde klap lag de baan wel vol brokstukken en moest de race een tijdje stilgelegd worden: de rode vlag werd uitgehangen. Een meevaller voor Hamilton, die na zijn excursie buiten de baan op een ronde achterstand pas negende lag. Alle gedubbelde rijders mochten hun ronde achterstand inhalen, waardoor Hamilton nog de kans kreeg om zich verder naar voren te vechten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij de herstart behield Verstappen de leiding, maar Lando Norris - die tijdens de pauze naar de zachtst beschikbare band gewisseld was - stoomde meteen voorbij Charles Leclerc naar plaats twee. Achter hen bewezen verschillende rijders dat de baan er nog steeds zeer verraderlijk bij lag: Yuki Tsunoda, Sergio Pérez en zelfs ervaren oud-wereldkampioen Kimi Räikkönen gleden allemaal van de baan. Ze konden allen wel hun weg vervolgen.

Inhaalrace Hamilton

Hamilton liet het niet aan zijn hart komen: door de spins van Pérez en Räikkönen won hij twee plaatsen zonder er iets voor te moeten doen, en na inhaalmanoeuvres op Lance Stroll (Aston Martin) en Daniel Ricciardo (McLaren) schoof hij nog verder op naar plaats vijf. Verstappen breidde intussen ronde na ronde zijn leiding verder uit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij het ingaan van de laatste 15 rondes ontstond een treintje in het gevecht om de laatste twee podiumplaatsen. Lando Norris reed in zijn McLaren nog steeds tweede, maar kreeg het op zijn versleten zachte banden moeilijk. De Ferrari van Leclerc werd steeds groter in de spiegels en ook de andere Ferrari van Carlos Sainz Jr. en de zwarte Mercedes van Hamilton kwamen zich ermee moeien.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hamilton bleef niet bij de pakken zitten en had Sainz al snel te pakken voor de vierde plaats. Charles Leclerc bleek in de andere Ferrari een hardere noot om te kraken. Na enkele rondes aandringen slaagde Hamilton er toch in om de jonge Monegask te verschalken. Norris leek een vogel voor de kat, maar de jonge Brit verzette zich enkele rondes lang met hand en tand. Vier rondes voor het einde moest Norris, een halve Vlaming, zich toch gewonnen geven.

Verstappen, die intussen al rondenlang aan het cruisen was, moest in de slotrondes toch nog aan de bak toen Hamilton de snelste ronde - goed voor een extra WK-punt - pakte. Verstappen won de race wel, maar zou dat puntje niet meer terugpakken. Hamilton kwam als tweede over de meet en behoudt door dat extra puntje nog net zijn leidersplaats in het WK. Lando Norris eindigde een fraaie race als derde.

LEES OOK. Chaos tijdens Formule 1 in Imola: race tijdlang stilgelegd na zware crash van Bottas en Russell