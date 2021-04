MULTILIVE. Anderlecht gaat volop voor PO1, Nicky Hayen en Waasland-Beveren strijden voor behoud

Vhet 4e en laatste ticket voor de Champions’ play-offs, de vroegere Play-off 1, heeft Anderlecht voldoende aan een gelijkspel tegen STVV. Als paars-wit verliest en KV Oostende wint tegen Cercle Brugge, dan pakken de kustjongens dat felbegeerde ticket. Voor de Europe play-offs, de vroegere Play-off 2, komen naast KV Oostende of Anderlecht maar liefst 6 andere ploegen in aanmerking voor de overige 3 plaatsen in deze nacompetitie: Beerschot, Standard, Zulte Waregem, AA Gent, KV Mechelen en OH Leuven. En in de kelder van het klassement hoopt Waasland-Beveren op een fabuleuze ontsnapping. Enkel als het zelf wint van OHL en Moeskroen verliest bij leider Club Brugge, dan ontsnapt het aan rechtstreekse degradatie. In alle andere gevallen speelt Moeskroen barragewedstrijden tegen het nummer 2 uit 1B, Seraing, voor behoud op het hoogste niveau.