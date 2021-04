Ongerustheid na mislukte luchtshow: vliegtuig dreigt noodlanding te maken op groep badgasten

De zonnekloppers op Cocoa Beach in Florida werden zaterdag opgeschrikt door een noodlanding van een vliegtuig. Het toestel maakte deel uit van een luchtshow tot het op een bepaald ogenblik te maken kreeg met technische problemen. Even dreigde het vliegtuig te landen op een groep badgasten in zee, maar zover kwam het gelukkig niet. De piloot kon uiteindelijk vrij zacht landen op het water, al was er wel enige ongerustheid bij de ooggetuigen. Er vielen geen gewonden.

(kmlo)