FC Barcelona heeft zaterdagavond in het Zuid-Spaanse Sevilla op overtuigende wijze voor de 31e keer in de clubgeschiedenis de Copa del Rey gewonnen. In de finale haalden de Catalanen het met 0-4 van Athletic Bilbao. Achteraf ontsnapte Messi niet aan de jacht voor een foto met hem, de trofee en… zijn ploegmaats.