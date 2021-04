Chaos tijdens Formule 1 in Imola: race tijdlang stilgelegd na zware crash van Bottas en Russell

De Grote Prijs Formule 1 van Emilia-Romagna, de tweede WK-manche van het seizoen, is zondagnamiddag in de 34e ronde op het Circuit van Imola stilgelegd na een zware crash tussen de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) en de Brit George Russell (Williams).

Beide bolides raakten elkaar op volle snelheid op het rechte stuk en gingen de vangrails in. Daarbij kwamen heel wat brokstukken op het circuit terecht, waardoor de wedstrijdleiding besloot de race tijdelijk te neutraliseren.

Omstreeks 16u28 werd de GP opnieuw op gang gevlagd, de leiding is in handen van de Nederlander Max Verstappen (Red Bull), die na een uitstekende start van de derde plek meteen naar de kop knalde. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) - die op de pole was gestart - is na een stuurfout weggezakt naar de negende stek, maar net door de rode vlag en de herstart kan hij nog een goed resultaat neerzetten. Desondanks lijkt het een dag in mineur te worden voor de Duitse renstal.