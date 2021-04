Stefanos Tsitsipas (ATP 5) heeft zijn gravelseizoen in stijl geopend door het Masters 1.000-toernooi van Monte Carlo (gravel/2.082.960 euro) op zijn naam te schrijven. In de finale rekende de beloftevolle Griek af met die andere youngster Andrey Rublev (ATP 8). Het werd twee maal 6-3. Rublev klopte in de kwartfinales nog verrassend gravelgigant Rafael Nadal (ATP 3).