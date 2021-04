Lommelse Kevin heeft nu vooral nood aan rust, nadat jongeren hem in elkaar sloegen

Het wordt nog een lang herstel voor Kevin Janssen. Dat is de jongeman met een beperking uit Lommel, die afgelopen dinsdag het slachtoffer werd van zinloos geweld. Volgens de moeder van Kevin zullen de fysieke wonden wel helen, maar is vooral de mentale impact van het incident erg groot. Dat vertelde ze in het laatste interview dat ze naar eigen zeggen tenminste voor een tijdje zal geven. Want de familie heeft nu vooral nood aan rust.

