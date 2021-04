Toma Nikiforov haalt na spannend duel finale EK judo en treft naar nummer één van de wereld

De 19-jarige Ilia Sulamanidze (IJF 32) staat bekend als iemand die bijzonder sterk is in het vasthouden van de mouwen van de tegenstrever en dat is net iets dat Toma Nikiforov helemaal niet ligt. Het kostte hem eind vorig maand in de halve finale van de Grand Slam van Tbilisi de zege tegen diezelfde Sulamanidze.

Ook nu had onze landgenoot niet onmiddellijk een gepast antwoord op de judostijl van de Georgiër, maar halverwege de kamp kon hij zijn tegenstrever bij het middel grijpen en zo op de grond werpen. Het leverde de Brusselaar een waza-ari op. Een minuut later kwam de Georgiër echter op gelijke hoogte. Vlak voor het einde slaagde Nikiforov er opnieuw in om zijn tegenstrever bij het middel te grijpen en op de zij te smijten. Hij won zo met ippon en mag door naar de finale.

Nikiforov kan de Belgische delegatie een tweede medaille bezorgen in Lissabon, na het zilver voor Matthias Casse (-81 kg) van zaterdag.

Nikiforov versloeg eerder op de dag de Azeri Elmar Gasimov (IJF 11), de regerend vice-olympisch kampioen, de Wit-Rus Mikita Sviryd (IJF 25) en de Fransman Cyrille Maret (IJF 33), die brons pakte in Rio, telkens met een waza-ari.