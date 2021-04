18 jaar en botox: “Ik heb niet super veel laten doen: mijn tanden, mijn borsten en fillers”

Je bent jong en je wilt wat. Lipfillers bijvoorbeeld, of botox. Vroeger een stiekeme truc tegen de tand des tijds op een gegroefd vel, nu voor veel meisjes even vanzelfsprekend als make-up of een nieuwe haarkleur. Onder invloed van filters op sociale media, van een paar Kardashians en van elkaar. “Het is niet erg als het opvalt. Op school kreeg ik van mijn vriendinnen en zelfs van een paar leerkrachten veel complimentjes.”