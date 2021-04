PSG leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, tot Kylian Mbappé in zinderend slot orde op zaken stelt

Paris Saint-Germain heeft zondagmiddag de kwalificatie voor de halve finale in de Champions League opgeluisterd met een competitiezege tegen middenmotor Saint-Étienne. In het eigen Parc des Princes werd het 3-2, na een spektakelrijk slotkwartier. Na 77 minuten stond het immers nog 0-0.

Lange tijd zwegen de kanonnen van beide ploegen, waardoor de wedstrijd afstevende op een scoreloos gelijkspel. De wedstrijd ontplofte echter nog helemaal in het slot. Denis Bouanga (78.) trapte de bezoekers op voorsprong, Kylian Mbappé (79.) stelde meteen orde op zaken. Diezelfde Mbappé (87.) leek de driepunter over de streep te trekken vanop de stip, maar Hamouma (92.) maakte finaal gelijk. En nog was het niet gedaan: Mauro Icardi (96.) bezorgde PSG het delirium in de absolute slotseconden.

PSG profiteert zo optimaal van de misstap van leider Lille, dat vrijdag zelf niet verder kwam dan 1-1 tegen Montpellier. Op vijf speeldagen van het einde bedraagt de kloof tussen Lille en PSG een schamel punt.

Op zaterdag ging Rennes met 0-3 winnen op het veld van Angers. Jérémy Doku vierde zijn rentree na twee speeldagen schorsing met de openingsgoal. Rennes blijft uitzicht behouden op de vijfde plaats, die recht geeft op Europees voetbal.