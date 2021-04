Kandidaten ‘De mol’ gewekt door Japans-Duitse jodelaar, waarna leuke verrassing volgt

In ons land is hij niet bekend, maar op YouTube is de man daarentegen een fenomeen: Takeo Ischi, een Japans-Duitse jodelaar. En dat hij de Beierse traditie goed onder de knie heeft, mogen de kandidaten van De mol meteen ondervinden. ’s Ochtends vroeg worden ze door Ischi luidkeels gewekt, waarna presentator Gilles De Coster een leuke verrassing aankondigt: ze mogen figureren in de nieuwste videoclip van de artiest.