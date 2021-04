EK judo: Sophie Berger is na amper halve minuut uitgeschakeld

Het EK judo in de Portugese hoofdstad Lissabon heeft zondag voor Sophie Berger (-78 kg) maar 32 seconden geduurd. De 24-jarige Luikse, nummer 41 van de wereld, verloor in haar openingskamp al na 32 seconden met ippon van de Portugese Patricia Sampaio (IJF 14).

Berger werd na 22 seconden tegen de mat gewerkt en werd vervolgens nog 10 seconden in een houdgreep gehouden door Sampaio.

Beide judoka’s waren vrij in de eerste ronde en openden meteen in de tweede ronde. Er nemen in de categorie tot 78 kilogram slechts 17 judoka’s deel. (belga)