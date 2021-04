Monaco moet ex-Bruggeling Diatta en jeugdinternational Matazo missen door coronabesmetting

AS Monaco kan later vandaag tijdens de uitwedstrijd in de Ligue 1 bij Bordeaux niet rekenen op onze landgenoot Eliot Matazo en Krépin Diatta, die in de wintermercato de overstap maakte van bij Club Brugge. De twee raakten, net als verdediger Chrislain Matsima en middenvelder Enzo Millot, besmet met het coronavirus.

Monaco maakte op haar website melding van de coronabesmettingen, maar gaf geen namen. In verschillende Franse media kwamen de namen van de betrokken spelers wel snel aan het licht. De vier zijn in goede gezondheid en bevinden zich in quarantaine.

Krépin Diatta maakte eind januari voor een bedrag tussen de 18 en de 20 miljoen euro de overstap van Club Brugge naar Monaco. De 22-jarige Senegalees kon er tot dusver nog niet echt zijn stempel drukken. In tien competitiewedstrijden - veelal invalbeurten - kwam hij één keer tot scoren.

Eliot Matazo maakte eind september vorig jaar zijn debuut in de hoofdmacht van Monaco. De negentienjarige Brusselaar zit intussen aan tien officiële duels bij de Monegasken. Hij is ook Belgisch jeugdinternational.

Monaco won haar laatste drie competitiewedstrijden en is voorlopig derde in de Lique 1, met 65 punten na 32 speeldagen.

