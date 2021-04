UEFA beslist maandag over speelsteden EK en hervorming Champions League

De UEFA zal maandag het nieuwe format van de Champions League vanaf het seizoen 2024-2025 officieel bekendmaken. Het gaat om de meest ingrijpende hervorming in twintig jaar. De overkoepelende Europese voetbalbond zal ook duidelijkheid verschaffen over de speelsteden van het komende EK voetbal (11 juni-11 juli).

Een uitbreiding van 32 naar 36 clubs, het verdwijnen van de acht poules in de eerste ronde ten voordele van een minikampioenschap dat geleend werd uit de schaakwereld en tien extra wedstrijden voor de teams. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe format van het kampioenenbal die al enkele maanden bekend zijn.

Het Uitvoerend Comité van de UEFA komt maandag vanaf 9 uur samen om de laatste details te overlopen. Zo is er nog twijfel over de verdeling van de vier extra tickets voor de Champions League. Één ticket zal hoogstwaarschijnlijk naar Frankrijk gaan, nummer vijf op de Europese coëfficiëntenlijst, dat zijn aantal rechtstreeks geplaatste deelnemers zo van twee naar drie ziet stijgen.

De European Leagues, een organisatie die een dertigtal profcompetities in Europa verenigt, pleit ervoor de toegang tot Europese competities te laten blijven afhangen van de resultaten in de nationale competities. Topclubs als Arsenal, Dortmund en Liverpool toonden zich eerder al voorstander van een systeem waarbij de UEFA-coëfficiënt bepalend is. Topclubs kunnen zo na een mislukt seizoen alsnog deelnemen aan het kampioenenbal.

Het nieuwe, zogenaamd ‘Zwitserse’, systeem moet ervoor zorgen dat elk team vanaf 2024 tien wedstrijden afwerkt in de groepsfase tegen tien verschillende tegenstanders. Zo’n systeem is momenteel ongezien in de voetbalwereld. De topclubs verwachten dat de hervorming gepaard zal gaan met extra media-aandacht en stijgende tv-rechten, alvorens over te gaan naar de gekende knock-outfase.

Het akkoord over de nieuwe Champions League moet de geruchten rond de oprichting van een mondiale ‘Superleague’ voor enkele jaren in de koelkast steken. Het is algemeen bekend dat de grote clubs achter gesloten deuren de UEFA onder druk hebben gezet om de nieuwe Champions League meer in hun belangen te laten evolueren. Eind maart nog vertraagden enkele topclubs de stemming voor het nieuwe format door meer controle over de commerciële inkomsten te eisen. Dat explosieve onderwerp zal maandag nog niet op de agenda komen.

Naast het hoofdstuk Champions League staat er maandag ook nog een hoofdstuk EK op de planning van het Uitvoerend Comité. Het EK werd vorig jaar uitgesteld omwille van de coronapandemie en moet komende zomer normaal gezien plaatsvinden in twaalf speelsteden.

De UEFA verwacht tijdens het EK in elk stadion publiek op de tribunes en dat zou wel eens voor last minute wijzigingen kunnen zorgen. Zo kregen Dubin, Bilbao en München tot maandag tijd om opheldering te geven over het feit of ze fans willen verwelkomen. De Spaanse bond schoof Sevilla al naar voren al mogelijke vervanger voor Bilbao, maar het laatste woord ligt bij de UEFA.

Negen speelsteden bevestigden intussen toeschouwers toe te laten op het EK. In Boedapest worden volle tribunes nagestreefd, in Sint-Petersburg - waar de Rode Duivels twee groepswedstrijden afwerken - en Bakoe wordt gemikt op 50 procent, terwijl in Amsterdam, Boekarest, Glasgow en Kopenhagen - waar de Rode Duivels ook een groepsmatch afwerken - gerekend wordt op een bezettingsgraad van 25 tot 33 procent. Rome, dat ook even een twijfelgeval was, kon woensdag meedelen op z’n minst 25 procent van haar stadion te zullen vullen. Ook Londen hoopt op minstens 25 procent. In de Britse hoofdstad vinden de meeste wedstrijden plaats (7), waaronder de twee halve finales en de finale.

Voor supporters blijft het echter erg moeilijk om hun teams te volgen. Voorlopig stellen enkel Rusland, Hongarije en Azerbeidzjan fans vrij van toegangsbeperkingen en quarantaine.

(belga)