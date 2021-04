KRC Genk

Onze huisanalist Marc Hendrikx laat zijn licht schijnen op de Genkse nederlaag op de Bosuil. “Jammer dat Genk de tweede plaats heeft laten schieten. Maar geloof me, dat is al lang vergeten in de kleedkamer”, gelooft Hendrikx. “Vanaf nu gaat alle aandacht uitsluitend naar de beker.”