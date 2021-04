Limburg kampt momenteel met hoogste aantal besmettingen in Vlaanderen

In verhouding tot het aantal inwoners kampt Limburg met het hoogste aantal besmettingen in Vlaanderen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de week van 8 tot 14 april werden er 2.133 nieuwe besmettingen vastgesteld in Limburg. Dat is een stijging met 11 procent tegenover een week eerder. Na acht dagen van dalende besmettingscijfers is het de derde dag op rij dat curve weer lichtjes naar boven knikt.

In verhouding tot het aantal inwoners is Limburg momenteel de provincie met de meeste besmettingen in Vlaanderen (462 op 100.000 in de afgelopen twee weken), voor Oost-Vlaanderen (454 op 100.000) en West-Vlaanderen (368 op 100.000). In de zuidelijke landshelft doen Henegouwen, Luxemburg en Namen het momenteel slechter dan onze provincie.

Vooral het oosten van Limburg kampt met hoge besmettingscijfers. Zowel Maasmechelen, Maaseik als Lanaken behoren tot de vijf Vlaamse gemeenten met de hoogste besmettingscijfers in verhouding tot het aantal inwoners. Maasmechelen (1.194 op 100.000 in de afgelopen twee weken) is de meest besmette gemeente van Vlaanderen. De gemeente liet al weten dat de scholen er ook komende week nog dicht blijven.

Maaseik (782 op 100.000) staat, na Sint-Niklaas, op de derde plaats in Vlaanderen. En Lanaken deelt samen met Langemark-Poelkapelle (beide 780 op 100.000) de vierde plaats. Ook Dilsen-Stokkem (735 op 100.000) en Genk (713 op 100.000) behoren tot de tien Vlaamse gemeenten met de hoogste besmettingscijfers.

