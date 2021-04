Marathon van Enschede

Dieter Kersten heeft zich zondag in de marathon van Enschede geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio. De 24-jarige Tongenaar finishte bij zijn marathondebuut als twaalfde in 2u10:22, terwijl voor Tokio 2u11:30 nodig was. De overwinning was voor wereldrecordhouder Eliud Kipchoge in 2u04:30.