En plots slaat bliksem in bij heldere hemel: “Gelukkig zaten we binnen” — © ViralHog via KameraOne

Dat was serieus schrikken voor dit gezin in de Amerikaanse staat Florida. Bij heldere hemel slaat plots de bliksem in op amper drie meter van de woning. Een bewakingscamera bracht de spectaculaire maar vooral onverwachte lichtflits in beeld. “Gelukkig zaten we binnen en is er niet veel schade”, aldus de eigenaar. “Enkel onze internetapparatuur en een van onze camera’s werd vernield.”