Als de overheid niets doet, dan moeten we wel op straat komen. Coronamaatregelen of niet. Dat moeten de inwoners van het Frans bergdorp Les Arcs-sur-Argens, in de Var, gedacht hebben. Een wijnboer ziet er immers met lede ogen aan hoe de villa van zijn moeder al zeven maanden gekraakt wordt door asielzoekers. Dat de overheid zomaar laat begaan, is het dorp nu beu.