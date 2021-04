WTA wijzigt haar kalender na uitstel van Roland Garros

De WTA, de overkoepelende organisatie in het vrouwentennis, heeft enkele wijzigingen doorgevoerd aan haar kalender na het uitstel van Roland Garros met een week. Dat uitstel kwam er omdat begin juni de coronamaatregelen rond horeca, publiek en hospitality in Frankrijk versoepeld zouden worden. Het Franse grandslamtoernooi vindt nu plaats tussen 30 mei en 13 juni.

Door het uitstel van Roland Garros vervangt het WTA-toernooi in Belgrado vanaf 17 mei dat in het Chinese Kunming. Het toernooi in Straatsburg, dat oorspronkelijk ook op 17 mei moest starten, schuift met een week op naar 24 mei en gaat zo Roland Garros vooraf met een week.

Twee grastoernooien, Keulen en Rosmalen, werden eerder al geannuleerd en er vinden momenteel onderhandelingen plaats om een nieuwe datum te vinden voor het toernooi in Nottingham, dat Wimbledon (28 juni-11 juli) voorafgaat.

Birmingham (14-20 juni), Eastbourne (21-27 juni), Berlijn (14-20 juni) en Bad Homburg (21-27 juni) organiseren andere voorbereidingstoernooien voor Wimbledon.

Na Wimbledon, op 12 juli, begint het toernooi van Boedapest, dat de plaats inneemt van Boekarest. Het voorziene toernooi van Washington (hardcourt) in juli zal verplaatst worden naar Polen (gravel).

Voor de US Open (30 augustus-13 september) keert de Western & Southern Open terug naar Cincinnati. Vorig jaar werd dat toernooi uitzonderlijk op Flushing Meadows in New York georganiseerd. Een ander toernooi, in Cleveland, werd tot slot toegevoegd aan de kalender voor de US Open. (belga)