Wie doet ‘debutant’ Primoz Roglic wat in 55ste Amstel Gold Race?

Primoz Roglic kan zondagmiddag geschiedenis schrijven met een gouden viltstift. Voor zijn werkgever, voor de organisator, voor zijn land en voor zichzelf. Wint de gedoodverfde topfavoriet op dit rondjesparcours, dan is hij niet alleen de eerste Sloveen op de erelijst, maar vult hij bij Jumbo-Visma een immens hiaat op: de eerste winst in de enige topklassieker van eigen bodem. Alle ogen zijn in Vilt op ‘s werelds nummer 1 gericht die niet bang is van wat druk op zijn schouders.