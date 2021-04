Hoe erg is het gesteld met Kevin De Bruyne? De middenvelder van Manchester City én de Rode Duivels moest gisteren in de halve finale van de FA Cup tegen Chelsea vroegtijdig het veld verlaten met een blessure. “Het ziet er niet goed uit”, meldde trainer Pep Guardiola achteraf. “Op zondag zullen we een scan nemen.”