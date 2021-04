Utah Jazz verliest zonder Mitchell van de Lakers, Boston zet zegereeks verder

Utah Jazz heeft zaterdag op bezoek bij de LA Lakers in extra tijd een 127-115 nederlaag moeten incasseren. De leider in de Western Conference speelde zonder spelverdeler Donovan Mitchell, die zich een dag eerder aan de enkel blesseerde. Enkele andere basisspelers (Rudy Gobert, Mike Conley Jr en Derrick Favors) kregen rust.

De Lakers, nog steeds zonder hun geblesseerde sterspelers LeBron James en Anthony Davis, konden rekenen op een uitstekende Andre Drummond (27 punten) en de steun van 1700 fans in het Staples Center. Maandag treffen beide teams elkaar al opnieuw in LA.

De Boston Celtics blijven intussen winnen. Ze versloegen zaterdag de Golden State Warriors met 119-114, hun zesde overwinning op rij. Bij Boston was Jayson Tatum erg op dreef met 44 punten. Stephen Curry deed aan de overkant nog beter, maar zijn 47 punten volstonden niet. Voor Tatum was het zijn tweede beste puntentotaal ooit bij de Celtics. Curry, tweevoudig MVP van de NBA, zet zijn sterke reeks verder op 33-jarige leeftijd. Hij scoorde tijdens zijn laatste zes matchen telkens 32 punten of meer voor de Warriors.

In de andere matchen van de avond ging Milwaukee met 115-128 de boot in tegen Memphis. De 28 punten, 11 rebounds en 8 assists van sterspeler Giannis Antetokounmpo volstonden niet voor de Bucks.

De Washington Wizards dankten na hun 121-100 zege tegen de Detroit Pistons vooral topschutter Bradley Beal (37 punten). Nikola Vucevic (25 punten, 7 rebounds en 5 assists) was van zijn kant bepalend in de 106-96 overwinning van Chicago tegen Cleveland. San Antonio tot slot boekte een knappe 85-111 zege bij Phoenix. (belga)