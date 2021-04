Intensivist Geert Meyfroidt neemt eerste dagen rust sinds corona: “Ik ben doodmoe”

Applaus verwacht Geert Meyfroidt (49) niet meer. Maar de groeiende tweespalt in de samenleving begint wel te wegen, ook bij de bekendste intensivist van Vlaanderen. Voor het eerst in meer dan een jaar neemt Meyfroidt een paar dagen rust, nu de derde golf – hopelijk – over zijn hoogtepunt heen is. “Wij leven nog in een werkelijkheid waarover mensen liever niets meer horen.”