Aantal coronapatiënten in ziekenhuis zakt opnieuw onder grens van 3.000

In totaal liggen er nu volgens de meest recente cijfers 2.916 mensen in het ziekenhuis, waarvan er 924 intensieve zorgen nodig hebben. Dat blijkt zondagochtend uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Zaterdagochtend stond de teller nog op 3.015 opgenomen Covid-patiënten, van wie er 923 op de dienst intensieve zorg lagen.

Tussen 8 en 14 april werden er dagelijks gemiddeld nog 3.638 nieuwe besmettingen vastgesteld, een lichte stijging met 1 procent in vergelijking met de week voordien. Er werden in diezelfde periode dagelijks gemiddeld 41.839 testen afgenomen, wat neerkomt op een daling met 12 procent. De positiviteitsratio steeg naar 10 procent. In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 947.000 besmettingen geregistreerd. Het reproductiegetal staat volgens het dashboard van Sciensano op 0,94.

