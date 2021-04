K3 hekelt coronamaatregelen in Nederlands satire-programma

Het is zowat de laatste plaats waar je de meisjes van K3 verwacht voor een optreden. Toch waren ze zaterdagavond samen met muzikant Miguel Wiels aanwezig in het satirische programma “Even tot hier”. In het Nederlandse TV-programma brachten ze een aangepaste versie van ‘10.000 Luchtballonnen’.

De herwerkte versie van de K3-monsterhit heet voor de gelegenheid ‘10.000 Luchtkastelen’. Het ludieke nummer spreekt over beloofde coronaversoepelingen die er maar niet komen. Net zoals in België moeten ook in Nederland politici geregeld op hun woorden terugkomen. Mark Rutte en minister van volksgezondheid Hugo de Jonghe werden dan ook bij naam genoemd in het nieuwe lied. “Mark en Hugo komen steeds met een plan met een datum erbij”, zongen ze. “Ze bouwen een schitterend luchtkasteel, maar dan blijkt dat het echt nog niet kan. We waren zo blij, maar die datum blijkt steeds opnieuw irreëel. Telkens weer. Oh, ze flikken het keer op keer.”

In de tweede strofe gingen ze op hun elan door. “Wij zijn toch niet dom en naïef: zo’n onhaalbare dag, nou dat vinden zelfs wij superkinderachtig. Kap es man, met je knullige stappenplan.”

Het nummer deed al snel de ronde op sociale netwerksite, Twitter. Of K3 nog vervolgoptredens plant van ‘10.000 Luchtkastelen’, is niet geweten.

K3 zelf hield zich in het verleden op de vlakte over corona. Maar voormalig lid Josje Huisman sprak zich al geregeld uit tegen de maatregelen.

()