Hond moet zwemmen voor zijn leven na val in zwembad, tot andere viervoeter opduikt

Deze hond genaamd Chucky belandde in een wel zeer benarde situatie. De viervoeter viel door een onoplettendheid in een zwembad en raakte er niet op eigen kracht uit. Gelukkig was zijn vriendinnetje Jessie, een zwarte Staffordshire Terriër, in de buurt om de hond terug op het droge te krijgen. “Ik ben trots op haar, zeker aangezien ze de jongste is”, vertelde het baasje achteraf, die via bewakingsbeelden de reddingsactie kon bekijken.

(kmlo)