Jean-Marie Dedecker en Marc Van Ranst: “Moh vent toh, straks gaan we hier arm in arm naar buiten”

Twee brulboeien, de ene van de politiek, de andere van de virologie. Zet ze samen en je krijgt vuurwerk. Vreemd dus dat Jean-Marie Dedecker en Marc Van Ranst tot deze week nog nooit de degens kruisten. Het duel dat wij organiseerden levert alvast een salvo op van wederzijdse verwijten, venijnige quotes en vitriool voor het coronabeleid. Maar anderhalf uur later blijkt dat de twee het verrassend genoeg ook over veel eens zijn. De opvallende bijrol in dit interview wordt gespeeld door premier Alexander De Croo.