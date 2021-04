Dit viel onze royaltywatcher op tijdens de begrafenis van prins Philip

Het Verenigd Koninkrijk heeft afscheid genomen van prins Philip, de man die jarenlang de steun en toeverlaat was van Queen Elizabeth was. Het werd een sobere plechtigheid, zonder hoogdravende toespraken of lovende woorden. Toch waren er enkele dingen die onze royaltywatcher Wim Dehandschutter opvielen. Niet het minst de rol die de broers William en Harry speelden.